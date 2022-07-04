Trabzonspor Trezeguet ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Mısırlı oyuncu Trezeguet'nin transferi için İngiliz kulübü Aston Villa ile anlaştığını ve oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü tarafından KAP yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'n Kulübümüze transferi konusunda, Aston Villa kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Aston Villa Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4 milyon Euro, 4 yıla yayılmış 4 taksit halinde ödenecektir.

Aston Villa Kulübüne ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u, ödenecektir" denildi.

Bordo-mavili kulüp oyuncuyla da 4 yıllık anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1 milyon 550 bin Euro garanti ücret ödenecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt garanti ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacak. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor