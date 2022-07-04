Trabzonspor Trezeguet ile 4 yıllık anlaşma sağladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor Trezeguet ile 4 yıllık anlaşma sağladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor Trezeguet ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Mısırlı oyuncu Trezeguet'nin transferi için İngiliz kulübü Aston Villa ile anlaştığını ve oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor, Mısırlı oyuncu Trezeguet'nin transferi için İngiliz kulübü Aston Villa ile anlaştığını ve oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü tarafından KAP yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'n Kulübümüze transferi konusunda, Aston Villa kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Aston Villa Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4 milyon Euro, 4 yıla yayılmış 4 taksit halinde ödenecektir.

Aston Villa Kulübüne ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u, ödenecektir" denildi.

Bordo-mavili kulüp oyuncuyla da 4 yıllık anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1 milyon 550 bin Euro garanti ücret ödenecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt garanti ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacak. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title