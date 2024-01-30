Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de galibiyeti unuttu. Bordo-mavililer son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 3 puana hasret kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran bordo-mavililer, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray'a 5-1, Çaykur Rizespor'a ise 1-0 mağlup olmuştu.

16 günde 11 puan kaybetti

Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 maçta 11 puan kaybetti. 16 gün içerisinde sadece 1 puan hanesine yazdırabilen bordo-mavililer, 37 puanda kalarak sıralamadaki yerini korudu.

Son iki haftada evinde kalesi yıkıldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada 11 maç oynadı. Evinde oynadığı ilk 9 maçta kalesinde sadece 8 gol gören bordo-mavililer son iki haftada ise kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray'dan 5, Kasımpaşa'dan 3 gol kalesinde görerek son iki maçta bu sayıya ulaştı.

Avcı bir ilki yaşadı

Trabzonspor bu sezon üst üste 3 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer bu sezon beklentilerin altında bir performans ortaya koyarken, Karadeniz ekibi bu sezon üst üste 3 galibiyet elde edemezken Kasımpaşa mağlubiyetiyle üst üste 3 yenilgi aldı. Abdullah Avcı ise bordo-mavili takımın başında ilk kez 3 mağlubiyeti üst üste alarak bir ilk ki yaşamış oldu.

Lider ile puan farkı 23'e çıktı

Trabzonspor bu sezon ligde gösterdiği performansla zirvenin uzağında kalırken, son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve ile arasındaki puan farkını 23'e çıkardı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon aynı süreçte 38 puan elde etmişti. - TRABZON