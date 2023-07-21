Trabzonspor, Tonio Teklic'i transfer etti
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Trabzonspor, Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic'i kadrosuna kattı. Geçen sezon 34 maçta 9 gol atan Teklic, sağlık kontrollerinden geçti.
Trabzonspor, NK Varazdin forması giyen Tonio Teklic'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili ekip Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic'i kadrosuna kattı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tonio Teklic'in kulübümüze kesin transferi konusunda, NK Varazdin ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor Kulübü'nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ise oyuncunun maliyetine ilişkin şu ifadelere yer verildi:"NK Varazdin Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon Euro 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 10'u ödenecektir."Bordo-mavililerin yeni transferi Teklic, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrollerinde geçti.Geçen sezon toplamda 34 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor