Trabzonspor, Tonio Teklic'i transfer etti

Trabzonspor, NK Varazdin forması giyen Tonio Teklic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili ekip Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic'i kadrosuna kattı. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tonio Teklic'in kulübümüze kesin transferi konusunda, NK Varazdin ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor Kulübü'nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada ise oyuncunun maliyetine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023