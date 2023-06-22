Trabzonspor, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ni tebrik etti
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Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi için tebrik mesajı yayımladı.
Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi için tebrik mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonunun Olağan Genel Kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Mehmet Büyükekşi'yi tebrik ediyor, yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor