Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kriz döneminden savaşarak çıkmak istiyor Açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Üst üste mağlubiyet ve başarısız sonuçları Trabzonspor tarihinde ben de görmedim, kendi dönemimde de görmedim. Bugün bir kriz dönemi. Bu krizin tekrar iyi duruma gelmesi için teslim olmadan savaşarak devam edeceğiz." dedi.

Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımdaki sakat oyuncuların fazlalığına dikkati çeken Güneş, şöyle devam etti:

"Hüseyin, Serkan, Savic ve Okay. Adana Demirspor maçından sonra Hüseyin ve Serkan ile Arif sakatlanmıştı ama Arif şu anda normal antrenmanlara katılıyor. Batagov'un sakatlığı bu hafta da devam ediyor. Draguş, son maçta aldığı darbeye bağlı bir sakatlığı var, 10 gün sürer gibi görünüyor. Bu maç değil ama Samsun maçına düzelebilir çünkü o arada bir boşluk var. Yine son maçtan çıkan Edin Visca vardı, onun durumuna yarın bakacağız. Serdar Saatçi cezalı zaten. Bir de Eren vardı çıkan ama ciddi boyutta bir sakatlığı yok. Oldukça sakatımız var. Savic henüz dönmedi, orada tedavisine devam ediyor. Eldeki oyunculardan da cezalı olan Serdar var, sağlamlar da burada zaten. Dün Eren Elmalı grip olmuştu, şu anda iyileşmiş durumda. Başka da bir sıkıntımız yok."

Güneş, "VAR gündeme geldiği zaman hakem hatalarının teknoloji ile değil, insan ahlakı ile ilintili olduğunu açıklamıştınız. Değişen bir şeyler var mı? Şenol Güneş'in tepkisizliği artık inancının kalmamasından mı, şartlara alışmaktan mı?" sorusuna, "Söylenen sözler unutulmaz. Arşivlere de girince bakılır. FIFA toplantısında, elit antrenör toplantısıydı, ilk daha yeni çıkmıştı bu kural. Hatta orada çok eleştiri de aldık. Eğer tartışmaları ve hataları durdurmak için yapılacaksa güzel bir şey ama eğer başaramazsak o zaman art niyet aranır. Bugün geldiğimiz nokta da budur. Eğer bir açıklama istiyorsanız bunun cevabı budur." diye yanıt verdi.

Bu yanıtın daha ötesinin olmadığını belirten Güneş, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü teknolojinin de girdiği bir yerde oyunu da izlediğimiz zaman bugün toplumda ayrışmanın ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Yüzde yüz emin olduğumuz şeylerden bile şüphe ile bakıyorsanız, ona göre, buna göre konuşuyorsanız zaten konuşacak bir şey yok. Benim de konuşmamamın sebebi bu. Çünkü bu söylediklerimi tekrar edecektim. Üslup olarak duygularına bazen yenilen bir tipim, ne kadar mantıklı olmaya çalışsam bile. Bunu söyleyip de yanlış bir şey yapmayalım. Sayın Federasyon Başkanı tanıdığımız bildiğimiz biri, Trabzonspor'un başkanlığını da yaptı. Trabzonspor'un haklarını korumak için çok savaştığını biliyorum. Ama kendisine şimdi 'Kumpas yapıldığı' söyleniyor da Trabzonspor'a ne yapıldığını bilmiyorum. Adını koysun yani. Daha üstünde bir şeyler yapılıyor ama ne olduğunu, başında olduğu için onun cevaplaması gerekiyor."

Güneş, sahada yaptıklarından dolayı taraftarlardan özür dileyerek, "Çünkü bir defa teknik alanı ihlal ettim. Sinirlenme sebebim de şu. İlk 10 dakikada hakemlerin niyetini okumak o kadar kolay ki. Sayın Başkan da onu biliyor çünkü futbolu bildiğini düşünüyorum. Çünkü bazen beyanları oluyor, Federasyon Başkanı için söylüyorum. Hakemlerle ilgili, futbolla ilgili çok güzel beyanları oluyor. Orada hakemin ne yapmak istediğini görürsünüz. Benim kızdığım o, yoksa hakemin verdiği, vermediği penaltıyı herkes görüyor. Birisi çıktı 'penaltı' diyor. Sonunda herkes hemfikir ki bu adam suçlu veya hatalı. VAR varken de VAR işine geldiğini gösterip de yani bize olan penaltıyı gösterirken, lehimize olan penaltıyı göstermiyorsa o zaman, o teknoloji kötü niyetli kullanılıyor." şeklinde konuştu.

"Kazanacak kadar oynadığımızı düşünüyorum"

Saha sonuçlarında sıkıntılarının bulunduğunu belirten Güneş, "Bu tarafa dönüp de gündemi değiştirmek istemiyordum. Çünkü bizim takım oluşturmak için yapacağımız işler vardı. Hakem de bunun bir tarafında. Biz futbolumuzu, 'Bu maçta daha az hata nasıl yapardık?' diye düşünüyorduk. Hatalarımız, eksiklerimiz var ama kazanacak kadar oynadığımızı düşünüyorum. Ama oyun başında bizi sindirip de işte bugün 'cezalı' dediğimiz Serdar iki tane pozisyona girdi, rakiple boğuştu. Evet, verilebilir sarı kart. Ama bir oyuncu 7-8 defa aynı pozisyonu yapıp da hiç kart görmüyorsa o zaman bir tuhaflık var bu işte. Benim oyuncum bu hafta yok, öteki oyuncu sahada var." dedi.

Güneş, şu anda Trabzonspor'da bir kadro oluşturmak durumunda olduklarının altını çizerek, "Kasımpaşa olsun, bu maçta olsun genel olarak bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. Ama kaybedilen maçta da eksiklerimiz olduğunu görüyoruz. Hataları, eksikleri konuşuyoruz. Eleştiri de yapılıyor, yapılacak gayet normaldir. Bizim için tabii genelde bakarsan kayıp bir ligdir ama kazanacağımız ne var? İyi bir kadro oluşturup ekonomik, idari, teknik olarak yapılanmayı doğru yapıp bu yılı hem toparlamak hem de gelecek yılda kadromuzun yarışan bir takım olarak çok daha üst seviyede olmasını sağlamak." diye konuştu.

"Teslim olmadan savaşarak devam edeceğiz"

Şenol Güneş, sonuçların kendi şahsına, takıma ve camiaya yakışmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Herkesin üzüldüğünü biliyorum, o yansıma bende de var. Üzülüyorum ama teslim olan biri değiliz. Sonuç olarak iyi bir Trabzonspor'un kendini tekrar bir daha tazeleyip düzeltmesi gerekiyor. Ama şu anda da en büyük ihtiyacımız sahada oyuncuların iyi niyetinden şüphem yok, hepsi çok üzüldüler. Hepsinin sevgiye ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var. Taraftarın da şu anda olumsuz bir şeyini görmedim. Üst üste mağlubiyet ve başarısız sonuçlar Trabzonspor tarihinde ben de görmedim, kendi dönemimde görmedim. Bugün bir kriz dönemi. Bu krizin tekrar iyi duruma gelmesi için teslim olmadan savaşarak devam edeceğiz."

Devre arası transferlerde stoper ve forvetin yanı sıra orta alanda 8 numaralı oyuncu planladıklarını dile getiren Güneş, iki bek oynayan bir oyuncunun daha transferini yapabileceklerini, takımdan 5-6 oyuncuyla da yolların ayrılabileceğini sözlerine ekledi.