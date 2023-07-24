Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica yurt dışı kampını değerlendirdi Açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, harika geçen kamp dönemini iki hazırlık maçıyla noktalayacaklarını söyledi.

Takımın kamp yaptığı Slovenya'nın Kranj kentindeki otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bjelica, Mislav Orsic'in sakatlığı nedeniyle üzüntü duyduklarını belirtti.

Orsic'i yaklaşık 6 yıldır tanıdığını ve bu süre boyunca neredeyse hiç sakatlanmadığını ifade eden Bjelica, "Antrenmanda maalesef böyle bir talihsizlik yaşadı. Futbol böyle bir oyun maalesef. Sakatlıklar bu işin içerisinde var ve bunlar yaşanabiliyor. Aynı zamanda o pozisyonda yer alan oyuncumuz Hakan Yeşil ile ilgili bir şey söylemek istiyorum, desteğimiz kendisiyle, hiç kimse bir takım arkadaşını ya da rakibini sakatlamak için bir müdahalede bulunmaz. O da maalesef talihsiz bir pozisyonun içerisinde oldu. İki oyuncumuzu da sonuna kadar destekleyeceğiz." dedi.

Bjelica, Trabzonspor'da önceki sezonlarda kampların ne şekilde yapıldığı konusunda bilgisinin olmadığını ancak kendisinin daha önce görev aldığı takımları biraz daha yüksek tempoda çalıştırdığını aktardı.

"Harika şartlarda çalıştığımızı söyleyebilirim"

Kampla ilgili oyunculardan aldıkları tepkilerin iyi yönde olduğunun altını çizen Bjelica, şu değerlendirmede bulundu:

"17-18 yaşlarında genç oyuncularımız bizimle birlikte. Hepsinin idman tempoları ve bize yanıtları çok iyi oldu. Neredeyse kimse antrenman kaçırmadan bizimle birlikte oldu. Dolayısıyla harika bir kamp dönemi geçirme fırsatı bulduk. Kamp dönemini iki tane oynayacağımız hazırlık maçıyla noktalayacağız. Ondan sonra buradaki kamp dönemimizi tamamlamış olacağız. Genel itibarıyla baktığımızda harika şartlarda çalıştığımızı söyleyebilirim. Oyuncularımızın büyük çoğunluğunun katılımıyla yapılan antrenmanlar, onların bize verdiği reaksiyonlar çok iyiydi. Dolayısıyla çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum."

Orsic'in sakatlığının ardından bir başka futbolcu için çalışmalarına başladıklarını dile getiren Bjelica, "Dün akşam sakatlık haberini almamızın ardından çalışmalarımıza başladık. Tabii ki bizimle birlikte olamayacak bir süre ama onun yerini alabilecek, onun yerini doldurabilecek oyuncu üzerine çalışmalarımıza hemen başladık." diye konuştu.

Bjelica, Orsic ile aynı mevkide forma giyen Trezeguet'in Afrika Kupası'na katılacak olması nedeniyle takımda bir süre forma giyemeyeceğini anımsatarak, "Hem Orsic hem de Trezeguet'in yerini alabilecek, boşluğu doldurabilecek bir oyuncu arayışımız var. Oraya bir oyuncuyu aramıza katmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyun sistemini daha önce 4-3-3 olarak açıkladığını belirten Bjelica, "Aslında bunu 4-1-4-1 olarak nitelendirebilirsiniz. Bir defansif orta saha, onun önünde oynayacak iki tane ofansif orta saha, iki kanat ve bir santrafor olarak değerlendirebilirsiniz." dedi.

"Rekabet ortamı yaratabilmek bizim için önemli bir durum"

Hırvat teknik direktör, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transferin şekilleneceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu an baktığınızda bir santrfor arayışımız var. Orsic'in sakatlığında, Tabii ki bizimle birlikte olamayacak bir süre ama onun yerini alabilecek, onun yerini doldurabilecek oyuncu üzerine çalışmalarımıza hemen başladık. Yine merkez orta sahada, iki ceza sahası içinde oynayabilecek bir 8 numara olarak nitelendirebilirsiniz, o türde bir oyuncu arayışımızın olduğunu söyleyebilirim. Ayrılacak oyuncuların durumu ve sayısına göre tekrar bir arayışımız olabilir. Bütün oyuncularımın idman performansından memnunum. Çünkü hepsi çalışmalara, idmana olan açlıkları ile başlıyorlar. Bunların arasında genç oyuncularımızı sayabilirim, geçen yıl kiralık olarak farklı takımda oldukları için bizimle olmayan oyuncuları sayabilirim. Takıma yeni katılan ve geçen yıl takımda olan oyuncuların hepsi inanılmaz bir performans sergiledi. Hepsi iyi bir performans gösterdiklerinde oynayabileceklerinin farkındalar. Oyuncular arasında rekabet ortamı yaratabilmek bizim için önemli bir durum. Bunu da aramıza katacağımız oyuncularla, belki katılacak olan 2-3 oyuncu ile birlikte daha da büyük bir rekabet yaratmış, aynı zamanda bunu takımın yararına kullanacağımızı düşünüyorum."

Trendyol Süper Lig'inde ilk maçı taraftarları önünde Antalyaspor ile oynayacaklarını ifade eden Bjelica, "İlk maçımızı taraftarımızın önünde oynayacağız. Umuyorum ki dolu tribünler önünde taraftarımıza ilk maçta galibiyeti armağan etme fırsatı bulacağız. İkinci hafta Galatasaray maçımız var ama bizim için en önemli olan maç, sıradaki maçımız olacak. Biz maç maç bakmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"(Siopis) Sanırım ilk teklif kabul edilmedi"

Bjelica, sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Siopis'in son durumuna ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Siopis, geçen haftalarda oynadığımız ilk hazırlık maçından önce belinde bir ağrı hissetti. Belinde hissettiği ağrı dolayısıyla iğne tedavisine başlandı. Onun sonrasında takıma verdiğimiz 3 günlük aradan sonra belinde ağrı hissetmeye devam etmesi nedeniyle idmanlara devam edemedi. Kendisi bizim için önemli bir oyuncu. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve ona sözleşmesi için teklifimizi yaptık. Sanırım ilk teklif kabul edilmedi. Önümüzdeki haftalarda sürecin nasıl işleyeceğini, görüşmelerin nasıl süreceğini hep beraber göreceğiz."

"Bütün oyuncularımın performansından ve bize verdiklerinden çok mutluyum"

Takımda çok sık oyuncu değişimine sıcak bakmadığını vurgulayan Bjelica, şöyle devam etti:

"Oyuncular açısından baktığınızda, oyuncu sayısı ya da oyuncuların geneli itibarıyla çok fazla değişim taraftarı olan bir insan olmadım. Çok fazla oyuncu sirkülasyonu olduğunda bunlar genelde takıma dengesizlik, takım içerisinde sıkıntılar yaratabilecek durumlar oluşturabilir. Geçen sezondan baktığınızda bile 22 futbolcunun şu an bizimle olmadığını görebiliyorsunuz. Bu aslında çok fazla oyuncu sirkülasyonu demek. Önümüzdeki yıl yine burada olursam, oyuncu açısından çok fazla değişim isteyen biri olmayacağım, 15-20 futbolcunun gidip geldiğini görmeyeceksiniz. Bütün oyuncularımızın performansından memnun olduğumu ifade edebilirim."

Bjelica, futbolcuları sürekli değiştirmenin onları adapte etme açısından zorlayabileceğini, bunun kolay bir durum olmadığını ve getirebileceği çeşitli riskler bulunduğunu aktardı.

Yönetimle konuştuğu, istediği ve istemediği futbolcular olduğu yönünde çok fazla haberlerin yer aldığını belirten Bjelica, şunları kaydetti:

"Böyle herhangi bir konuşmam olmadığını ifade edebilirim. Bütün oyuncularımın performansından ve bize verdiklerinden çok mutluyum. Tabii aramızdan ayrılacak oyuncularımız olabilir. Ayrılma sebepleri benim onlardan mutsuz olmam değil, belki daha iyi oyuncu bulduğumuzdan ötürü olabilir. Kesinlikle mutsuz olduğum açısından değil. Bu haberi yayan kişiler belki bana ya da kulübe iyilik yaptıklarını düşünüyorlar ama oyuncular konusunda huzursuzluk yaratabiliyor. Bu haberler çıktıktan sonra oyuncular belki geceyi uykusuz geçirebiliyorlar. Böyle bir düşüncemin olduğunu düşünebiliyorlar. Ben de böyle bir şey söylemediğim için ikna etmek zorunda kalabiliyorum. Dolayısıyla bu tarz haberlerin ne bana ne de Trabzonspor'a katkı sağlamadığını ifade etmek istiyorum."