Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek moralli bir şekilde haftayı kapattı. Bjelica yönetimindeki takımın değeri 135 milyon Euro'ya yükseldi ve golcü bir kimliğe büründü.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, kariyerinin en pahalı ve en geniş kadrosunu çalıştırıyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Trabzonspor, haftayı moralli kapattı. Transferin son günlerinde önemli isimleri kadrosuna katan bordo-mavililer, takım değerini de 135 milyon Euro'ya yükseltti. Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü Nenad Bjelica ise kariyerinin en pahalı ve en geniş kadrosunu çalıştırıyor.

Hırvat teknik adamın, 2020-2022 sezonlarında çalıştırdığı Osijek takımı 17 milyon Euro, 2018-2020 sezonlarında görev aldığı Dinamo Zagreb 80 milyon Euro, 2016-2018'de başında bulunduğu Lech Poznan 32 milyon Euro, 2014-2015 sezonunda teknik direktörlüğünü yaptığı Spezia Calcio 48 milyon Euro, 2013-2014 sezonunda teknik patronu olduğu FK Austria Wien 18 milyon 500 bin Euro, 2010-2013 sezonunda çalıştırdığı Wolfsberger de 13 milyon Euro kadro değerine sahipti.

Golcü kimlik

Trabzonspor, Bjelica yönetiminde de golcü bir kimliğe büründü. Geçtiğimiz sezonun ilk 5 haftasında 6 gol atıp, 5 gol yiyen bordo-mavililer, bu sezon ise rakip fileleri 11 kez sarsarken, ağlarına 6 gol gördü.

Karadeniz ekibinde, ligin başı olmasına rağmen 8 oyuncu da golle tanıştı. Bakasetas, Bardhi ve Enis Destan 2'şer, Denswill, Bonkoviç, Göktan Gürpüz, Vıica ve Onuachu da 1'er gol kaydettiler. - TRABZON