Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
Yeşil pasaport sahipleri dikkat! Artık AB'ye vizesiz girmek çok zor
Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı

Trabzonspor Teknik Direktörü Güneş'ten Maç Sonrası Açıklamalar

Trabzonspor Teknik Direktörü Güneş'ten Maç Sonrası Açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Reeder Samsunspor'a 2-1 kaybetti. Teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrası yaptığı açıklamada oyun üstünlüklerinin skora yansımadığını ve takımın performansından dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Tredyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsun'da kazanma ihtiyaçlarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

Oyuna kötü ve tedirgin başladıklarını ifade eden Güneş, "İlk yarıda top kayıplarımız oldu. Rakibin de bu yapıda oynayacağını bekliyorduk. Savunma anlayışı da durup hızlı kontraya çıkma anlayışı vardı. Bizim 3-4 tane top kaybımızdan bir tanesini golle değerlendirerek öne geçti. İlk yarı defans olarak iyi oynamadık. İkinci yarıya iyi başladık. Golü de bulduk. Oyun da tamamen kontrolümüzdeydi." diye konuştu.

Üstlerine gelmediği anlardan sonra kornerden yedikleri golün Samsunspor'un direncini attırdığını vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ondan sonra oyun yapımız tamamen bozuldu. Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı. Sebebi de top kayıtlarımız, basit hatalarımız, rakibin de bunu kullanması. Üzgünüm çünkü bir çıkışa ihtiyaç vardı. Daha önce de buna benzer maçlarımız oldu. Bunu devam ettirdik bugün. Maalesef kaybettik. "

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
img

Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
img

Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
img

MasterChef Beyza'dan şaşırtan Türkiye kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 6 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Akrep, İkizler, Koç, Yay burcu yorumu! 6 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Direksiyon sınavı ücreti 2025'te ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.