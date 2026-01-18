Haberler

Kocaelispor-Trabzonspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'u 2-1 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlayan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, galibiyetin değerine vurgu yaptı ve oyuncularının performansını değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, ligin ikinci devresine galibiyetle başlamanın kendileri için değerli olduğunu bildirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, galibiyeti soğuk havaya rağmen stadyuma gelen taraftarlarına armağan etti.

Maçın ilk yarısında olumlu şeylerin daha çok olduğunu ifade eden Tekke, karşılaşmanın ikinci yarısının ikili mücadelelerle geçtiğini söyledi.

Tekke, Kocaeli'nin Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biri olduğunu dile getirerek, "Hiç beklemediğimiz bir anda açıkçası Allah'ın lütfu Muçi'nin attığı şutla 2-1 galip bitirdik. Maç berabere daha çok kokan, hatta bazı anlarda belki Kocaeli'nin lehine kokar gibi oldu. Bu da olabilirdi. Bizim oyunu kontrolde tutabilmemiz için basit top kayıplarının olmaması gerekiyor. Genel hatlarıyla istek, arzu, giren, çıkan herkes elinden gelen herşeyi yaptı. Bugün de Allah'a çok şükür galip geldik. İkinci yarıya galip gelerek başlamak bizim için çok değerliydi." diye konuştu.

"Ligde 1 ve 4 arasında konumlanırsak bizim için bu gençlerle beraber gayet iyi"

Bir gazetecinin "Size göre oyununuzda eksiklik gördüğünüz yerler neler? Yabancı sayısını eşitlemek için bazı oyuncularla sözleşme dondurma ya da ayrılık yaşamak gibi planınız olabilir mi?" sorusu üzerine Tekke, bugün de rakibi şaşırtan bir konumlamayla başladıklarını kaydetti.

Oynadıkları şekilleri oyuncuların kafalarına yerleştirdiğini aktaran Tekke, ama bunların her birinin tekrara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Tekke, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Oyuncularımı tebrik ederim ama oyun olarak beklediğim seviyenin çok altındayız. Onu söyleyeyim. Bizim kalitemizdeki takımların basit top kayıplarının olmaması lazım. Olabilir ama bu kadar çok olmaması lazım. Ne sorunlarımız var, onları çok net biliyoruz. Transfer konusunda başkanımız, yönetim kurulumuz, izleme ekibimiz, scout, bizler, yardımcılarım, bütün ekip 10 aydır, 11 aydır hemen hemen oyuncu izliyoruz. Trabzonspor'un faydasına, oyununa, yapısına, mali yapısına en uygun, en faydalı kim olacak seçenekleri çıkartıyoruz. Bu bazen nokta transfer dediğimiz oyuncu olsun istiyoruz. Bazen olmayabiliyor. Oyuncu tercih etmiyor, bir sürü parametreleri var. Dolayısıyla özellikle devre arasında bu çok daha zor ama herkes elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Bugün Trabzonspor'a geldiğimiz günden bugüne baktığınızda, aldığımız tüm risklere göre baktığınızda, içeride genç oyuncuların sayısı, genç oyuncuların piyasa değeri bugün 100 milyonu belki de aşmıştır."

Trabzonspor'un acil ihtiyacı olan mevkilerin bilindiğini belirten Tekke, "Direkt oynayacak oyuncu açısından malum... Fakat orada şöyle bir sorun var. Onu söylemem lazım. Başkanımızla her gün hem konuşuyoruz. Başkanım 'Bu çok iyi.' 'Hocam evet çok iyi.' Başkanım ne kadar? 'Yıllık 5 milyon avro istiyor.' Bonservisinden bahsetmiyorum. Yıllık 4 milyon avro istiyor. Bonservisini söylemiyorum. Bunlar kolay değil. Ligde 1 ve 4 arasında konumlanırsak bizim için bu gençlerle beraber gayet iyi." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması

İşte Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı

Suriye'deki ateşkese ABD'den ilk yorum geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent buranın sahibini arıyor

1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent sahibini arıyor
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent buranın sahibini arıyor

1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent sahibini arıyor
Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli