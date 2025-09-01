Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: '2 Puan Kaybettik, Üzgünüz'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, arzu etmedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Derbi maçı, çok önemli bir maçtı. Maçın özellikle birkaç anı var, onlar bence kırılma anları. Bir tanesi ve en önemlisi bana göre Pina'nın sakatlanması. Mecbur sol bekimizi sağ beke attık." dedi.

Karşılaşmada öne geçecek golü bulduklarını ifade eden Tekke, şöyle devam etti:

"Oyunda golden sonra yine enteresan bir şekilde ön alan baskımızı bıraktık, yine beklemeye düşünce, hakem de yanlış kararlar verince özellikle ilk yarının son bölümünde baskı yermiş gibi olduk. Özellikle korner arka arkaya. İkinci yarı yine bence çok iyi bir başlangıç, 2'yi çok rahat hatta 3'ü bile bulabilecek pozisyonlar yakaladık. Bu tip maçları her hafta söylüyorum, özellikle öndeki oyuncularıma, bu kırılma anlarını doğru net bir şekilde bitirmemiz lazım. Trabzonspor'da oynuyoruz, Trabzonspor'uz biz. O fırsatlar yine geldi. Fakat yine talihsizce Felipe'nin sakatlanması, iki değişiklik hakkımız sakatlıklardan dolayı. Artı Onuachu'nun da çok erken bir kart yemesi ki oyunun gidişinde iyi hissetmediğim bazı şeylerden dolayı onu da çıkarmak zorunda kaldım. Dolayısıyla hiç ummadığımız bekleme anlarına, ummadığımız oyuncularla beraber beklemek zorunda kaldık ve beklediğimiz anda çok enteresan olabilecek bize nasip oldu."

Tekke, yapacak bir şeyin olmadığını ifade ederek, "Son dakikalarda talihsiz bir gol ve birer puan paylaşıldı. Öncesinde onların da çok net bir pozisyonu var. Özellikle Uğurcan'ın çok çok iyi bir kurtarışı var. Sert bir takıma karşı oynadık. İyi bir takıma karşı oynadık ama biz Trabzonspor olarak bugün temel problem, oyunun kontrolünü özellikle gol attıktan sonra tutamamak. Oyunun kontrolünü topu uzaklaştırarak tutamazsınız. Zaman geçirmek başka bir şey, zamana oynamak başka bir şey. Israrlarımıza rağmen bunu yapamadık. Ama genelde herkesin elinden geleni yaptığını söylemem gerekiyor. Yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarına ilişkin de Tekke, şunları söyledi:

"Yaşadığımız süreç kolay bir süreç değil. Yani 4 maçı hepimiz 10 puan alır mıyız diye düşündüğümüzde bu hepimiz açısından iyi. Fakat oyunun bu detaylı anlatımında 12 de olabilirdi, 10 da olmayabilirdi. Yani yanılmıyorsam 10'a yakın oyuncumuzu göndermiş durumdayız kiralık ve mallık olarak. Yeni gelen Onuachu haricinde 4 tane genç oyuncumuz var. Onların oyununa, birbiriyle uyumuna birçok parametre var. Dolayısıyla yaşadığımız şey öyle kolay bir süreç değil. Beklentilerimiz var. Herkesin var, hepimizin var, başkanımızın, bizim, takımın. Yani takımdaki kalitemizin nerelerde eksik olduğunu herkes görüyor zaten. Bireysel performanslar daha iyi olabilir mi, evet. Ama bu oyuncularla buraya gelebildik. Geldiğimiz günden itibaren bu oyuncularımla devam ediyoruz. Onların ayaklarına yüreklerine sağlık ama eğer biz gerçekten yarışın içerisinde olacaksak bunu hepimiz biliyoruz zaten."

Tekke, transferin kolay olmadığını kaydederek, "Camia herkes biliyor ama şunu söylemem lazım. Bunu defaatle söylüyorum, transfer kolay olmuyor. Şimdi bekleyeceğiz. Avrupa'da transfer dönemi belki iyi oyuncular olacak, gelecek. Maliyetler çok yüksek oluyor. Beğendiğimiz oyuncular söylediğim gibi bazen bize gelmek istemiyorlar gibi bir sürü problem var. Ama neticesinde bu takımla bile yapabileceklerimiz ortada. Beklentiler ortada mevkisel olarak da herkesin malumu. Beraber yaşayacağız göreceğiz ama bu konuda ciddi bir çaba var. Şunu söyleyeyim, hepimiz yorulduk, maç izlemekten, oyuncu izlemekten, kim oluyor, kim geliyor. Kolay bir süreç geçirmedik, bitmiş de değil onu da söyleyeyim." ifadelerini kullandı.