Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Transfer süreci devam ediyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Bu seneki transferlerle iyi bir karışım elde ettik. Hem genç hem de uluslararası arenada önemli işler başarmış önemli isimleri aramıza kattık. Gece yarısına kadar transfer süreci devam ediyor, kiralıklar, gelecek veya gidecek oyuncular olabilir" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Nenad Bjelica, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçına hazır olduklarını belirten Hırvat hoca, kadroyu önemli ölçüde tamamladıklarını söyledi. Katılması beklenen son oyuncularla birlikte takımın tamamlanacağını kaydeden Bjelica, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ve milli takımdan dönen oyuncularımız oldu. Henüz tamamlanmadık. Bugün Denswil aramıza katılacak, o da dönünce tamamlanmış olacağız. Hafta boyunca iyi bir çalışma fırsatı bulduk, iyi hazırlandık. Beşiktaş maçına tam olarak hazırız ve maçı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"GECE YARISINA KADAR TRANSFER SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Yeni transferlerle birlikte takımın son durumuna ilişkin konuşan Bjelica, "Kadromuz tamamlandı. Biraz önce Umut da şehre geldi, Bakic de aramıza katıldı. O da bizimle olacak, 3 ay boyunca idmanlara katılacak. Transfer gece kapanacak. Daha fazla fırsat bulabileceği bir takım bakıyoruz ama eğer olmazsa da 3 ay bizimle idman yapacak ve geleceğe yönelik hazırlanacak. Ocak ayında da duruma bakacağız. Umut da aramıza katıldı. Gece yarısına kadar transfer süreci devam ediyor, kiralıklar, gelecek veya gidecek oyuncular olabilir. Takımımız tam olarak çalışmalarına devam edecek" diye konuştu.

"PEPE'NİN DURUMUNA BAKACAĞIZ"

Pepe'nin takımdan ayrı çalışmasını değerlendiren Hırvat hoca, "Uzun süredir takım idmanlarından ayrı olduğu için onun için bir süreç devam ediyor. Geldiğinden beri 3 idmanda bizimle çalıştı ama dünkü idmandan sonra ufak bir rahatsızlık hissetti. Durumuna, nasıl hissettiğine bakacağız. Pazar günü bizimle olup olamayacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

"TAKIMIMIZI ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ"

Yeni katılan oyuncularla takımı üst seviyeye çekeceklerini belirten Bjelica, "Önemli oyuncuları aramıza katabildiğimiz için mutluyum. Bu oyuncular Trabzonspor'u seçtiler ve bizimle olacaklar. Takımımızı eskisinden çok daha güçlü hale getireceğiz. Tüm oyuncularla birlikte rekabet yaratacağız ve önemli işler çıkaracağız. Bu seneki transferlerle iyi bir karışım elde ettik. Hem genç hem de uluslararası arenada önemli işler başarmış, önemli isimleri aramıza kattık. Onlar da takım arkadaşlarına yardımcı olarak seviyeyi üste çekecekler. Genç oyuncularımız Mehmet, Enis, Göktan ve Bakic gibi oyuncular ileride iyi işler çıkarabilecek ve takımımız adına herkesin konuşulacağı oyuncular. Umut ve Batista Mendy yine aynı şekilde hem şu an hem de gelecek adına onları yatırım olarak görüyoruz" dedi.

"90 DAKİKA BİZİ DESTEKLESİNLER"

Taraftarlara maç öncesi seslenen Bjelica, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizimler beraber olmalarını, 90 dakika boyunca bizi destekleyerek zaferin en büyük pay sahibi olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KOITA İÇİN TAKIM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Takımda ayrılığı kesinleşmeyen Koita ve yeni transfer Bakic'in durumuna değinen Bjelica, "Koita için bir takım bulmaya çalışıyoruz. Arayış ve görüşmeler devam ediyor. Eğer Bakic kalacak olursa bizim için bir sorun olmayacak. Kendisi gelecek adına yaptığımız bir yatırım. 1 aydır idman yapamamıştı. Bürokratik problemler çıkmasaydı ve 10 gün önce aramıza katabilseydik Balkan ülkelerinde kiralık oynama fırsatı olabilirdi" diye konuştu.

"BARDHİ'NİN GOL VE ASİSTLERİNE DEVAM EDEBİLMESİNİ UMUYORUZ"

Enis Bardhi'nin ülkesinin milli takımındaki performansını da değerlendiren Bjelica, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gol ve asistlerine devam edebilmesini umuyoruz. Oyuncu mutlu, antrenörü ona güveniyor, o da bunun karşılığını vermeye çalışıyor."