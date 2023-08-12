Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Taraftarlarımız galibiyetin mimarlarından oldu

Salim SARIKOÇ TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti ve oyunu değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 'İyi bir maçtı. Hak edilmiş, üzerine çalışılmış bir galibiyet oldu. Taraftarlarımız bu galibiyetin mimarı oldular. Onlara teşekkür ediyoruz. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bugün hepsi gayet iyi mücadele verdiler. Belki maçı daha önce çözebilir, belki maçın daha önce fişini çekebilirdik ancak maçın sonunda bazen savunma yapmanız, çileli bir galibiyet almanız gerekebilir. Bugün oyuncularım orada direnç gösterebileceklerini ve başarabileceklerini gösterdiler. Önümüzdeki maçlarda da taraftarlarımızı mutlu edebilmeyi umuyoruz. Onların desteklerini ve o rüzgarı sırtımızda hissettiğimiz her an bizim için işler daha kolay oluyor' dedi.

GALİBİYETİN TADINI ÇIKARMA GÜNÜ

Müsabakanın ilk yarısında takımını beğendiğini belirten Bjelica, 'Harika bir ilk yarı çıkardık. Rakibimize hiç fırsat vermedik. Belki de ilk yarı özelinde maçı 2-0 hatta 3-0'a getirecek pozisyonlar vardı. İkinci yarının hemen ilk pozisyonunda Umut'la direkten dönen topumuz vardı. Sahada rakibine hiç fırsat vermeyen bir takım vardı. Rakibimize az fırsat tanıdık. Futbolda maçı bitirecek golü bulamadığınızda rakibiniz ümitlenir ve üzerinize gelmeye başlar. Son 15 dakikada düştüğümüz dönem oldu. Topu tutmayı çok iyi bilemedik. 60 dakika sonrasında yorulan oyuncular vardı. Takıma herhangi bir şekilde emir ve istekte bulunmadan dahi geride olan takım daha fazla risk alır, maçın geneli böyleydi. Rakibimiz maçın son anlarına doğru baskı oluşturdu ama Denswil'in içinde olduğu pozisyon faul mü değil mi dediğimiz pozisyon dışında çok net bir pozisyon yoktu. Yarın bizim için galibiyetin tadını çıkarma günü olacak ve Galatasaray'ın hazırlıklarına başlayacağız. Avrupa'da birçok maç oynadılar ve o maçlar üzerinden çalışacağız. Maça çıktığımızda tüm takımımız gayet hazır şekilde sahada olacak' diye konuştu.

REKABETİ ARTIRABİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Hırvat teknik adam, takımdaki oyunculardan memnun olup olmadığının sorulması üzerine, 'Elimdeki oyunculardan memnunum ve bunu daha iyiye götürebiliriz. Elimizdeki oyuncular 6 haftalık hazırlık sürecinde gayet büyük fedakarlık gösteren oyuncular ve hepsi şansı hak ediyor. Sakatlık ve çeşitli nedenlerle bizimle olmayan Orsic, Hüseyin, Siopis gibi oyuncuların eksiliği kulübemizdeki imkanları kısıtlamış olabilir. Yeni oyuncuları aramıza katabilmek ve rekabet artırabilmek için çalışıyoruz' cevabını verdi.

SAHADA 3 TÜRK OYUNCU OLMASI GEREKİYOR

Orta sahadaki oyuncuların performansını değerlendiren Bjelica, 'Bugün orta saha oyuncularının performansına bakarsak, Kourbelis bugün belki de hazırlık maçları da dahil tüm maçlardaki en iyi oyununu çıkardı. Bakasetas yine üst seviyede takıma yardım gösterdi. Yine Abdülkadir sahada üst düzey performans göstermeye çalıştı. Eksiklik olarak düşünürseniz bir eksiklik hissetmedik. Gayet iyi mücadele verdiler. Yaptığımız her değişikliklerin bazen mantıklı açıklamasını bulmanız gerekiyor. Sahada 3 Türk oyuncu olması gerekiyordu. Değişiklik yaparken bu kuralı düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.

TRALHAO İNANMIŞ BİR TAKIM VARDI SAHADA

Müsabakayı ve skoru değerlendiren Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao ise 'Süper Lig'e bugün büyük bir takıma karşı oynayarak başladık. Son dakikaya kadar takımımız sahada maça tutunabileceğini gösterdi. İnanmış bir takım vardı sahada. İkinci yarıdaki oyunumuzla sahadan 1 veya 3 puanla ayrılabileceğimizi gösterdik. İstatistiklere bakarsan ikinci yarıda takımımız iyi oyun çıkardı. Bunu 90 dakikaya yayma sorumluluğumuz var. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. Sahada bireysel ve kolektif olarak kalitelerini gösterdiler. İlk yarıda bir şeyleri bizden daha iyi yaparak oyunu kazanmayı bildiler. Oyuncularım harika iş çıkardı. Kaliteleri olduğunu, sezon öncesi kampı iyi değerlendirdiğimizi gösterdiler. Geldiğimiz ilk günden beri takımı geliştiriyoruz ve geliştirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlere Antalyaspor için optimist bir vizyonla başladık' değerlendirmesinde bulundu.