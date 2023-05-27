Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: 'Oynadığımız Son Maç Bize Önümüzdeki Sene İçin Işık Veriyor'

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica gelecek sezon planlamaları ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Takımın hedefleri için uğraşmaya, çalışmaya, koşmaya aç oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. Bjelica ayrıca oyuncu maaşları konusunda dikkatli olacaklarını belirtti.