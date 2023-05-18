Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: 'Fenerbahçe daha iyi olan ve galibiyeti hak eden takımdı'

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yi kutlayarak, 'Daha iyi olan ve galibiyeti hak eden onlardı.' dedi.

"Visca'nın gayet iyi oynadığını düşünüyorum"

"Trezeguet sakatlığından dolayı 11'de başlamadı"

Bjelica, kendisine geçmişte Fenerbahçe'den teklif olup olmadığı şeklindeki soruya, "Bu konudan çok fazla bahsetmek istemiyorum Trabzonspor teknik direktörüyüm ve burada olmaktan mutluyum" diye cevap verdi.