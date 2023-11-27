Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçını değerlendirdi

Sivasspor deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından konuştu. Avcı, "Son bölüm iki takım adına da aksiyonlu oldu. Bol aksiyonlu maç oldu. Trabzonspor'un inişleri çıkışları olacak. Hep söylüyorum çok çalışacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Avcı, "Milli takım arasından sonra tekrar lige döndük. Milli takımımızı da tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Bugün Sivas'ta doğal olarak hava şartları zordu ancak zemin iyiydi. Her zaman bu tür futbol ortamlarında oynamıyorsun. Sivasspor takımı bir değişim gösteren takım. Rıza hocayla iyi işler yaptılar. Servet hocayla bambaşka bir oyun oynatıyor. Çalışmamıza rağmen 3 tane gol yedik. Kazanmak için geldik. Trabzon kazanırsa mutlu olur, kazanamazsa mutsuz olur. Oyunun büyük bölümünde çabuk kırılan Trabzonspor'dan tepki veren bir Trabzonspor olması iyiydi. İkinci yarıya kazanabileceğimiz düşüncesiyle başladık. Rakibi oyuna ortak ettik ayağımızdaki topları kaybederek. Son bölüm iki takım adına da aksiyonlu oldu. Bol aksiyonlu maç oldu. Trabzonspor'un inişleri çıkışları olacak. Hep söylüyorum çok çalışacağız. Dersimize iyi çalışarak daha iyi hale geleceğiz. Sivasspor'a da başarılar diliyorum. Detayların olumsuz olanlarını da değerlendireceğiz" dedi.

"Uğurcan bizim için çok önemli"

Bir gazetecinin "Kaleci Uğurcan Çakır'ın sakat olması sizi etkiledi mi?" sorusuna Avcı, "Ona öyle bakmamak lazım. Genç bir kaleci var elimizde. Uğurcan milli takım ve bizim için çok önemli. Çok rahat geçişler verip goller yedik. Bunu da telafi etmeye çalışacağız" yanıtını verdi. - SİVAS