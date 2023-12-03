Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mondihome Kayserispor mağlubiyeti için özür diledi

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından performans ve oyun akışlarının şık durmadığını belirterek özür diledi. Avcı, maçın kötü olduğunu ve en sıkıntılı maçlarından biri olduğunu ifade etti. Ayrıca, oyuncuların daha çok çalışması gerektiğini söyledi ve rakiplerini tebrik etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, performans ve oyun akışlarının şık durmadığını belirterek, özür diledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, görevde bulunduğu 6 maçlık dönemde ilk yenilgilerini aldıklarını belirterek, "Bugün oyun olarak da performans olarak da kötü maçtı. Hem oyun olarak hem de bireysel performans olarak geldiğimiz günden itibaren en sıkıntılı oyundu." dedi.

Kazanırken veya berabere kalırken hep daha çok çalışmaları, tekrar yapmaları gerektiğini söylediğini dile getiren Avcı, şöyle devam etti:

"Bugün de kazansak aynı şeyi söyleyecektim. Bugün itibarıyla 16 oyuncuyu, göremediklerimizi görmeye çalıştık. Bugün bazen iyi yaptığımız ama genelde yapamadığımız tadı tuzu olmayan bir maç oynadık. Normalde kaybetmemiz gereken bir maçtı. Kenar oyuncusunun orta yapmaması ve içeride de oyuncunun vurmaması gerekiyordu. Performans ve oyun akışı şık durmadı, özür diliyoruz. İlk mağlubiyetimiz üzülüyoruz ama çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. Rakibimizi de kazandığı maçtan dolayı tebrik ediyoruz."

Avcı, Abdülkadir Ömür'ün oyundan çıkarken ıslıklanmasıyla ilgili olarak, "Trabzonspor taraftarı çok yoğun duygular yaşıyor. Abdülkadir Ömür de Pepe de buranın oyuncusu. Baskı yapıp bazen rakipten topu aldığında alkışlandı Abdülkadir Ömür. Bu işin içinde bunlar var, bunu yapıyorsak alışacağız." ifadelerini kullandı.

Pepe'nin sakatlığı nedeniyle yarın MR'ının çekileceğini belirten Avcı, bunun ardından oyuncunun durumunun netlik kazanacağını kaydetti.

Avcı, devre arası ve sezon sonunu da işaret ederek, "Fenerbahçe maçındaki strateji farklıydı, bugünkü strateji farklı. Altı maçtaki performans olarak en kötü performansı sergiledik. Sivasspor maçında cevap verdik, o başka bir maçtı. Bugünün ne oyun olarak ne de performans olarak hiçbir gerekçesi yok. Devre arası ve sezon sonu için daha iyisini nasıl yapabiliriz bunu nasıl geliştirebileceğiz bakacağız. Bunu daha önce başardık." değerlendirmesinde bulundu.