Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası'na konuk oldu (3) Açıklaması - Haberler

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türk futbolunda uzun süredir tartışma konusu olan yabancı oyuncu sınırına ilişkin "Kısıtlamalarla hiçbir zaman oyuncu gelişimi olmaz. Yatırım ve eğitimle olur. Ben yatırım ve eğitim tarafındayım." dedi.

Avcı, AA Spor Masası programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Altyapıda rekabet oluşturmanın önemine değinen Abdullah Avcı, "11 sene oldu. A Milli Takım teknik direktörüydüm. O zaman altyapıyla daha çok ilgileniyordum. Futbol ve antrenör eğitimi, kulüplerin altyapısına standart getirme, eğitim amaçlı altyapıya yatırım, uygulama ve denetleme gibi çalışmalar yapılmalı. Kısıtlamalarla hiçbir zaman oyuncu gelişimi olmaz. Yatırım ve eğitimle olur. Ben yatırım ve eğitim tarafındayım. Bu işin üç ayağı var. Devlet politikası, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu." ifadelerini kullandı.

Altyapı yatırımları konusunda Belçika'yı örnek gösteren Avcı, "Belçika'da bu jenerasyonun ortaya çıkması, yapılan yatırımlar sayesinde oldu. Bunu yapmadığımız sürece bir şey değişmeyecek. 5-10 sene sonra tekrar bir araya gelelim. '7+2, 5+3, 6+2+2'ye ne diyorsun?' diye yine soracaksınız. Araba lastiğinin boşa dönmesi gibi dönüyoruz ve konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tekneye bindiğimde şampiyonluğun farkına vardım"

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarının harika geçtiğini vurgulayan Avcı, "Trabzon'da çok güzel hikayeler var. Tekneye bindiğimizde film platosu gibiydi. Her yer duman altında, tekneler araba gibi kullanılıyor. O zaman dedim ki; çok büyük bir şey olmuş. Tekneye bindiğimde şampiyonluğun farkına vardım. Trabzonspor taraftarı yine örnek olmuştur. Bir tane kötü olay olmamıştır. Bütün dünya Trabzonspor'u izlemiştir. Bütün sezon savunmayı, hücumu bizimle yaptılar. Teşekkür ediyoruz. Taraftar kültürü de değişecek, daha da oturacak. Herkese örnek olmaya devam edecekler." diye konuştu.

"Hamsik kafasında bitirmezse 2-3 sene daha oynar"

Bordo-mavililerin Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik'in saha içi ve dışında örnek alınması gereken bir futbolcu olduğuna dikkati çeken Avcı, "Hamsik kafasında bitirmezse 2-3 sene daha rahat oynar. Sakatlanma riskini en aza indirmek için milli takımı bıraktı. 400 futbol öğrencisi olan bir okulu da var. Harika bir profesyonel. Çalıştığım için son derece mutluyum. Kendisiyle İtalya ligi, oyunlar, Maurizio Sarri ile ilgili konuşabiliyoruz. Süper Lig'de de beğendiğim oyuncular var ama çok oyuncu üzerinden gitmek istemiyorum. Sonra 'bu oyuncuyu istiyor' diyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Kasket, şehrimize, bize, taraftarımıza uygun gözüktü"

Şampiyonlukla özdeşleşen kasketiyle ilgili soruya da cevap veren Avcı, şunları söyledi:

"Kasketi Trabzon'a gitmeden de takıyordum. Giyinmeyi seviyorum. İstiklal Caddesi, çocukluğumun geçtiği yerdi. Oralarda kasket satan çok yer vardı. Babam da takardı. Sonra uzun bir ara geçti. Bir yer buldum, oraya yaptırıyorum. Kumaşı kendim alıyorum, modeli söylüyorum, bana yapıyorlar. Bir gün dolaşırken Ahmet Suat Özyazıcı'nın kupa aldığı sırada kasketli fotoğrafını gördüm. Kasket, pardösü, eşofman, plastik ayakkabı. 'Süper Kupa'yı kazanırsak kasket takacağım' dedim. Kazandık. Soyunma odasına getirmiştim. Maç bitince kasketi taktım. Çok karşılığı oldu. Satılmaya da devam ediyor. Kasket, şehrimize, bize, taraftarımıza uygun gözüktü. Trabzonspor taraftarına teşekkür ederim."

Milli takım konusu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un oyun anlayışına saygı gösterdiğini aktaran tecrübeli teknik direktör, "Hocayla tanışıyorum. Birkaç kez de bir araya geldik. Genç ve tecrübeli bir jenerasyona sahibiz. Avrupa'daki oyuncu sayımız fazla. UEFA Uluslar C Ligi'nden çıkıp başka bir hikayeye doğru gidebiliriz. Her ülkede, bizde de iniş çıkışlar vardır. Niye burada diye bakmamak lazım. Daha iyisini yapabiliriz diye çalışmak lazım. Benim de görev aldığım bir yer. En üst makam. Oraya destek ve saygı göstermemiz gerek." şeklinde görüş belirtti.

Bu sezonki Altın Top (Ballon d'Or) adayının ise Manchester City'den Kevin de Bruyne olduğunu kaydeden Avcı, "Çok istikrarlı gidiyor. Hoşuma giden ideal bir 8 numara. Karim Benzema'ya da saygı göstermek lazım. Bence dünyanın en iyi 3 forveti arasında. Robert Lewandowski de onlardan biri." diyerek sözlerini tamamladı.

(Bitti)