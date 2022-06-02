Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası'na konuk olacak - Haberler

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası'na konuk olacak

AA - Ercan Çakar - Spor
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, AA Spor Masası'na konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

AA Spor Masası programında soruları yanıtlayacak Avcı, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler yapacak.

Saat 11.00'de başlayacak ve AA sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek yayını abonelerimiz canlı alabilecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

Anadolu Ajansı Abdullah Avcı Trabzonspor Spor Haberler

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