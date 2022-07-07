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Trabzonspor tek idmanla günü tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
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Trabzonspor tek idmanla günü tamamladı

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, kampın dördüncü gününü tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, kampın dördüncü gününü tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan bordo mavili oyuncular, ısınma koşusu, pas çalışması ve dinamik ısınma yaptı. 5'e 2 ve şut çalışması yapan futbolcular Slovenya kampının dördüncü gününü tek idmanla bitirdi.

Dün sabah idmanında hafif sakatlık yaşayan Visca, bugünkü antrenmanda yer alırken, Denswil ile tedavisi süren Serkan Asan idmana çıkmadı.Trabzonspor, Slovenya kampının 5'inci gününü yarın yapılacak çift antrenmanla sürdürecek


Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Slovenya Spor Haberler

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