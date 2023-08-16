Trabzonspor, Taxiarchis Fountas ve Rayyan Baniya'yı transfer etti

Trabzonspor, serbest statüdeki Taxiarchis Fountas ve Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı transfer etti. Her iki oyuncunun da Galatasaray maçı öncesi takıma katılması bekleniyor.

Trabzonspor, serbest statüdeki Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağlarken, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, ligin 2'nci haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi kadroya takviye için çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, prensip anlaşmasına varılan ve dün akşam İstanbul'a getirdiği Taxiarchis Fountas ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın savunmadaki sakatlıklar nedeniyle talep ettiği stoper oyuncu konusunda da Türk asıllı İtalyan savunmacı Rayyan Baniya'nın transferi için kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlandı.

Her iki transferin de Galatasaray maçı öncesi takıma katılması bekleniyor. Bruno Petkovic transferinin tamamlanması için de kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmeler sürüyor.