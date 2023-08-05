Trabzonspor, Tarihinin En Büyük Sponsorluk Anlaşmasını Tamamladı

Trabzonspor, boşta bulunan isim sponsorluğunda 5 yıllık kontratla toplam 1 milyar 500 milyon TL kazanacak. Anlaşma önümüzdeki hafta lansmanla duyurulacak.

Trabzonspor'un boşta bulunan isim sponsorluğunda anlaşma tamamlandı. Bordo-mavililer, kulüp tarihinin en büyük anlaşmasıyla sponsor firmadan 5 yıllık kontratla toplam 1 milyar 500 milyon TL kazanacak.

Trabzonspor'un 1 yıldır boşta bulunan isim sponsorluğunda uzun süren çalışmalarda sona gelindi. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile sponsor firma arasında 5 yıllık anlaşmaya imza atıldığı öğrenildi. Söz konusu anlaşma önümüzdeki hafta lansmanla duyurulacak ve bordo-mavili kulübün kasasına bu anlaşmayla 1 milyar 500 milyon TL girecek. Sponsorluk konusunda Başkan Doğan'dan uzun süredir sonuç bekleyen taraftarlar, stadın yeni isminin açıklanmasını heyecan ve merakla bekliyor.

Trabzonspor tarihinin en yüksek meblağlı sponsorluk anlaşmasında, vergiler düşüldüğünde rakamların güncel döviz kuruyla 47 milyon Euro'yu bulacağı tahmin ediliyor. Bordo-mavili kulübün söz konusu kontratla her yıl kasasına 9 milyon Euro'dan fazla para girmesi bekleniyor.