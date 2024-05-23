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Trabzonspor taraftarları, Türkiye Kupası Final maçını dev ekrandan takip ediyor

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Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş'la karşılaştığı maçı Trabzonspor taraftarları, kent meydanındaki dev ekrandan izliyor. Taraftarlar, maç saatine kısa süre kala bir araya gelerek tezahüratlar eşliğinde eğlendi ve bazıları yüzlerini bordo-maviye boyadı. Taraftarların heyecanlandığı gözlendi.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı müsabakayı bordo-mavili taraftarlar, kent meydanındaki dev ekrandan izliyor.

Bordo-mavili taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.

Maçı beklerken tezahüratlar eşliğinde eğlenen taraftarların bazıları, yüzlerini bordo-maviye boyadı.

Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarların pozisyonlar karşısında zaman zaman heyecanlandığı gözlendi.

Kaynak: AA / Spor

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