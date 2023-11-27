Trabzonspor Taraftarları Sivas'ta Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Trabzonspor taraftarları deplasman tribününü doldurdu ve takımlarına destek verdi.

Sivasspor ile Trabzonspor arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribününün büyük kısmı doldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor arasında 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta bordo-mavili taraftarlar deplasman tribünün büyük kısmını doldurdu. Maç öncesi ise Trabzonspor tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.

Bordo-mavili taraftarlar müsabakada seslerini yükselterek yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldu. - SİVAS