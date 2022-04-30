Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (1)

Şehir meydanında toplanan Trabzonspor taraftarları

Tezahürat yapan ve şarkılara eşlik eden taraftarlar

Yüzlerini boyayan taraftarlar

Meydanda toplananların ekrandan uyarı videosu izlemesi TRABZON - Trabzonspor taraftarları, takımlarının şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaştığı, Spor Toto Süper Lig'de bugün saat 20.30'da Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde şehir merkezinde toplanmaya başladı.