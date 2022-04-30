Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (1) - Haberler

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Trabzonspor taraftarları şehir merkezinde toplanmaya başladı (1)

AA - Hasan Taşcan - Spor
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Şehir meydanında toplanan Trabzonspor taraftarları Tezahürat yapan ve şarkılara eşlik eden taraftarlar Yüzlerini boyayan taraftarlar Meydanda toplananların ekrandan uyarı videosu izlemesi TRABZON - Trabzonspor taraftarları, takımlarının şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok...

Şehir meydanında toplanan Trabzonspor taraftarları

Tezahürat yapan ve şarkılara eşlik eden taraftarlar

Yüzlerini boyayan taraftarlar

Meydanda toplananların ekrandan uyarı videosu izlemesi TRABZON - Trabzonspor taraftarları, takımlarının şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaştığı, Spor Toto Süper Lig'de bugün saat 20.30'da Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesinde şehir merkezinde toplanmaya başladı.

AA / Hasan Taşcan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Spor, Haberler

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