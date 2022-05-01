Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor (2)
AA - Hüseyin Bardakcı - Spor
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Trabzonsporlu taraftarların 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kutlama yapmaları Meşale yakan taraftarlar Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar ANKARA - Süper Lig'in 35.
Trabzonsporlu taraftarların 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kutlama yapmaları
Meşale yakan taraftarlar
Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar ANKARA - Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maçın ardından sokaklarda şampiyonluk sevinci yaşadı. (2)
AA / Hüseyin Bardakcı - Spor