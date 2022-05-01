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Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor

AA - Orhan Kuzu - Spor
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Trabzonspor bayrağı Taraftarların maçı izlemesi Taraftarların horon tepmesi KARABÜK - Trabzonspor taraftarları, konvoy eşliğinde Karabük merkezden Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na geldi.

KARABÜK (AA) - Trabzonspor bayrağı

Taraftarların maçı izlemesi

Taraftarların horon tepmesi KARABÜK - Trabzonspor taraftarları, konvoy eşliğinde Karabük merkezden Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na geldi. Ellerinde Trabzonspor bayrakları bulunan grup, marşlar söyledi, tezahüratta bulundu. Meşaleler yakıp horon tepen taraftarlar, şampiyonluk coşkusu yaşadı.

AA / Orhan Kuzu - Spor

Trabzonspor, Demokrasi, Karabük, Milli, Spor, Haberler

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