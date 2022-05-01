Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor
AA - Orhan Kuzu - Spor
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Trabzonspor bayrağı Taraftarların maçı izlemesi Taraftarların horon tepmesi KARABÜK - Trabzonspor taraftarları, konvoy eşliğinde Karabük merkezden Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na geldi.
KARABÜK (AA) - Trabzonspor bayrağı
Taraftarların maçı izlemesi
Taraftarların horon tepmesi KARABÜK - Trabzonspor taraftarları, konvoy eşliğinde Karabük merkezden Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na geldi. Ellerinde Trabzonspor bayrakları bulunan grup, marşlar söyledi, tezahüratta bulundu. Meşaleler yakıp horon tepen taraftarlar, şampiyonluk coşkusu yaşadı.
AA / Orhan Kuzu - Spor