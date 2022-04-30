Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor

ZONGULDAK (AA) - Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te taraftarlar tarafından kutlandı.

Şampiyonluk kutlaması için İzmit Anıtpark Meydanı'nda toplanan kalabalık taraftar grubu meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi.

Takımlarının elde ettiği başarıyı araçlarla konvoy yaparak kutlayan bazı taraftarlar da bordo-mavili bayrakları sallayarak şehir turu attı.

Düzce

Araçlarıyla kent merkezinde şampiyonluk turu atan Trabzonsporlu taraftarlar, daha sonra Anıtpark Meydanı'nda toplanarak şampiyonluk marşları eşliğinde kutlama yaptı.

Meşale ve bayraklarla şampiyonluk kutlayan taraftarlar, ardından horon teperek şampiyonluğun tadını çıkardı.

Şampiyonluk kutlamaları sırasında emniyet ekipleri, kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Zonguldak

Maçın ardından kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan taraftarlar, şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Ellerinde Trabzonspor bayraklarıyla toplanan grup marşlar söyledi, tezahüratta bulundu, meşaleler yakıp horon tepti. Bir grup Trabzonspor taraftarı araçlarıyla konvoy oluşturarak tur attı. Bazı taraftarlar ise şampiyonluk sevincini evlerinde yaşadı. Balkonlara çıkan Trabzonsporlu taraftarlar tezahüratlarda bulundu.

Kutlamalara, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ile Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da katıldı.

Kutlamalar havai fişek gösterisiyle devam etti.

Bolu

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmayı Karacasu Beldesi Düğün Salonu'nda izledi. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, Karacasu beldesinden kent merkezine hareket etti. Maçın ardından Anıtpark'ta toplanan taraftarlar, şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Karabük

Trabzonspor taraftarları, konvoy eşliğinde Karabük merkezden Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na geldi. Ellerinde Trabzonspor bayrakları bulunan grup, marşlar söyledi, tezahüratta bulundu. Meşaleler yakıp horon tepen taraftarlar, şampiyonluk coşkusu yaşadı.???????