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Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor

AA - Süha Gür - Spor
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Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Bakırköy Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Bakırköy Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son düdüğünün ardından Bakırköy Meydanı'na gelen bordo-mavili taraftar, büyük sevinç yaşadı.

Meydanda açılan dev pankartın altında forma ve atkılarıyla tezahüratlar yapan taraftarlar için emniyet güçleri güvenlik önlemi aldı.

AA / Süha Gür - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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