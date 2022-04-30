Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Bakırköy Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Bakırköy Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son düdüğünün ardından Bakırköy Meydanı'na gelen bordo-mavili taraftar, büyük sevinç yaşadı.
Meydanda açılan dev pankartın altında forma ve atkılarıyla tezahüratlar yapan taraftarlar için emniyet güçleri güvenlik önlemi aldı.
AA / Süha Gür - Spor