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Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor

AA - Hüseyin Bardakcı - Spor
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Trabzonsporlu tarafların 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kutlama yapmaları Araçlarıyla konvoy halinde kutlama yapan taraftarlar ANKARA - Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Trabzonsporlu tarafların 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kutlama yapmaları

Araçlarıyla konvoy halinde kutlama yapan taraftarlar ANKARA - Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maçın ardından sokaklarda şampiyonluk sevinci yaşadı.

AA / Hüseyin Bardakcı - Spor

Spor Toto Süper Lig, 15 Temmuz, Kızılay, Milli, Spor, Haberler

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