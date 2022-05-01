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Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı

AA - Ahmet Bayram - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlular, Manisa'da şampiyonluğu kutladı.

MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlular, Manisa'da şampiyonluğu kutladı.

Maçın bitmesinin ardından bir araya gelen taraftarlar araçlarıyla konvoy halinde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na geldi. Trabzonspor forması, bayrakları ve ellerindeki meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı.

Müzik eşliğinde horon ve kolbastı oynayan taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirerek dağıldı.

AA / Ahmet Bayram - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Manisa, Spor, Haberler

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