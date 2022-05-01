Trabzonspor taraftarları Manisa'da şampiyonluğu kutladı - Haberler

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Trabzonspor taraftarları Manisa'da şampiyonluğu kutladı

AA - Ahmet Bayram - Spor
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Trabzonspor taraftarları Manisa'da şampiyonluğu kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un Manisa'daki taraftarları, büyük sevinç yaşadı.

MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un Manisa'daki taraftarları, büyük sevinç yaşadı.

Maçın bitmesinin ardından bir araya gelen taraftarlar, araçlarıyla konvoy halinde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na geldi.

Trabzonspor forması, bayrakları ve ellerindeki meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

Müzik eşliğinde horon ve kolbastı oynayan taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirerek dağıldı.

AA / Ahmet Bayram - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Manisa, Spor, Haberler

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