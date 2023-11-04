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Trabzonspor Taraftarları Fenerbahçe Galibiyetini Kutladı

Trabzon'da bordo-mavili taraftarlar, 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından sevinç gösterilerinde bulundu. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından Atatürk Alanı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde Trabzonspor bayrakları ve meşalelerle galibiyeti kutladı. 'Şampiyon Trabzonspor' tezahüratlarında bulunup marşlar söyleyen taraftarlar, müzik eşliğinde kolbastı oynadı. Bazı taraftarlar da konvoyla şehir turu atarak sevinç gösterilerine ortak oldular.