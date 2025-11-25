Trabzonspor Taraftarları Düzce'de Coşkuyla Galibiyeti Kutladı
Düzce Trabzonlular Derneği'nde bir araya gelen Trabzonspor taraftarları, 90+11'de gelen galibiyet golüyle büyük sevinç yaşadı. Trabzonspor, Başakşehir'i 4-3 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 90+11'de Ernest Muçi'nin attığı golle 4-3 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Trabzonspor taraftarının o anları ise dernek içinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. - DÜZCE