Trabzonspor Taraftarları Beşiktaş Galibiyetini Kutladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yenerek büyük bir karşılaşmayı kazandı. Bu galibiyet, bordo-mavili taraftarlarca sevinçle karşılandı. Maçın ardından Uzun Sokak'ta toplanan taraftarlar, horon ve kolbastı eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşadı. Gelin ve damat da taraftar grubuna katılarak kol bastı oynadı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Trabzonspor'un, 266 gün sonra büyük bir karşılaşmayı kazanması bordo-mavili taraftarlarca sevinçle karşılandı.
Maçın bitmesinin ardından Uzun Sokak'ta toplanan Trabzonspor taraftarları, takımlarının galibiyetlerini coşkuyla kutladı.
Bordo-mavi formalarını giyen taraftarlar, horon ve kolbastı eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşadı.
Öte yandan nişan töreninden çıkan gelin ve damatta taraftar grubuna katılarak bir süre kol bastı oynadı.