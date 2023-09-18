Trabzonspor Taraftarları Beşiktaş Galibiyetini Kutladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yenerek büyük bir karşılaşmayı kazandı. Bu galibiyet, bordo-mavili taraftarlarca sevinçle karşılandı. Maçın ardından Uzun Sokak'ta toplanan taraftarlar, horon ve kolbastı eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşadı. Gelin ve damat da taraftar grubuna katılarak kol bastı oynadı.