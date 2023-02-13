Trabzonspor taraftarları Basel maçına yoğun ilgi gösteriyor Spor Haberleri Trabzonspor taraftarı, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Basel maçı biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Trabzonspor taraftarı, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Basel maçı biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe saat 20.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynayacağı Basel müsabakasının biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Saat 15.00'te satışa sunulan biletlere ulaşmak isteyen taraftarlar yoğun kar yağışı altında sıraya girdiler. Müsabakanın tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak. - TRABZON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Güneş Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzonspor taraftarları Basel maçına yoğun ilgi gösteriyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.