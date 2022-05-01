Trabzonspor taraftarı Somalili öğrenciler şampiyonluğu kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor taraftarı Somalili öğrenciler şampiyonluğu kutladı

İhlas Haber Ajansı - Faruk Çidem - Spor
 - Güncelleme:

- Trabzonspor taraftarı Somalili öğrenciler şampiyonluğu kutladı Trabzonsporlu taraftarlar saatlerce horon tepti Bolu'da binlerce Trabzonsporlu taraftarın saatlerce horon teptiği kutlamalarda, Somali'den gelen Trabzonspor taraftarı öğrenciler de kutlamalarda coştu.

- Trabzonspor taraftarı Somalili öğrenciler şampiyonluğu kutladı

Trabzonsporlu taraftarlar saatlerce horon tepti

BOLU - Bolu'da binlerce Trabzonsporlu taraftarın saatlerce horon teptiği kutlamalarda, Somali'den gelen Trabzonspor taraftarı öğrenciler de kutlamalarda coştu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu garantiledi. Bordo-mavililerin şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte binlerce taraftar Bolu'da kutlamalara katıldı. Karşılaşmayı Karacasu beldesinde izleyen taraftarlar, araçlarıyla konvoy yaptıktan sonra Anıt Park'ta saatlerce horon teperek şampiyonluk sevincini yaşadı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören Somalili Trabzonspor taraftarı öğrenciler de kutlamalarda yerini aldı. Büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutlayan Somalili öğrencilerden Anwar Ali, "Ben Somaliliyim. Bu akşam çok sevinçliyim. Trabzon'u çok seviyorum. En büyük Trabzon" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Spor

Trabzonspor, Trabzon, Somali, Bolu, Spor, Haberler

title