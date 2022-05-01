Trabzonspor taraftarı Somalili öğrenciler şampiyonluğu kutladı

BOLU (İHA) - Bolu'da binlerce Trabzonsporlu taraftarın saatlerce horon teptiği kutlamalarda, Somali'den gelen Trabzonspor taraftarı öğrenciler de kutlamalarda coştu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu garantiledi. Bordo-mavililerin şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte binlerce taraftar Bolu'da kutlamalara katıldı. Karşılaşmayı Karacasu beldesinde izleyen taraftarlar, araçlarıyla konvoy yaptıktan sonra Anıt Park'ta saatlerce horon teperek şampiyonluk sevincini yaşadı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören Somalili Trabzonspor taraftarı öğrenciler de kutlamalarda yerini aldı. Büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutlayan Somalili öğrencilerden Anwar Ali, "Ben Somaliliyim. Bu akşam çok sevinçliyim. Trabzon'u çok seviyorum. En büyük Trabzon" dedi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Spor