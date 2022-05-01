Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluğu kutlaması

Horon ve kolbastı oynayan taraftarlar Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maçı Trabzon Millet Bahçesine kurulan dev ekrandan takip etti. Maçın bitimiyle taraftarlar, Trabzonspor'un şampiyon olmasını kutladı.