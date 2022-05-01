Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu meydanlarda kutladı

AA - Duygu Avunduk - Spor
 - Güncelleme:

Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluğu kutlaması Horon ve kolbastı oynayan taraftarlar Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluğu kutlaması

Horon ve kolbastı oynayan taraftarlar Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maçı Trabzon Millet Bahçesine kurulan dev ekrandan takip etti. Maçın bitimiyle taraftarlar, Trabzonspor'un şampiyon olmasını kutladı.

AA / Duygu Avunduk - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title