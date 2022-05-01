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Trabzonspor taraftarı, şampiyonluğu kutluyor

AA - Duygu Avunduk - Spor
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Taraftarların maçı izlemesi Taraftarların şampiyonluğu kutlaması Taraftarlardan detaylar TRABZON - Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

TRABZON (AA) - Taraftarların maçı izlemesi

Taraftarların şampiyonluğu kutlaması

Taraftarlardan detaylar TRABZON - Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maçı Trabzon Millet Bahçesine kurulan dev ekrandan takip etti. Maçın bitimiyle taraftarlar, Trabzonspor'un şampiyon olmasını kutladı.

AA / Duygu Avunduk - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Haberler

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