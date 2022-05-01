Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izledi - Haberler

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Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izledi

AA - Duygu Avunduk - Spor
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Trabzonspor taraftarının coşkusu Trabzonspor taraftarının dev ekrandan maç izlemesi TRABZON - Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Trabzonspor taraftarının coşkusu

Trabzonspor taraftarının dev ekrandan maç izlemesi TRABZON - Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maçı Avni Aker Millet Bahçesine kurulan dev ekrandan takip etti.

AA / Duygu Avunduk - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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