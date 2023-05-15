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Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor taktik çalıştı

Spor Haberleri

Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'daki idmanda bordo-mavililer, çalışmalarının ilk bölümünde ısınma ve handball gerçekleştirdi. Dar alan oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde taktik çalışması da yapıldı.Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlılarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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