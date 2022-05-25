Trabzonspor takım otobüsünün dış dizaynı taraftar oylarıyla değişti - Haberler

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Trabzonspor takım otobüsünün dış dizaynı taraftar oylarıyla değişti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor takım otobüsünün dış dizaynı taraftar oylarıyla değişti

Trabzonsporlu taraftarlar, bordo-mavili takım otobüsünün dış dizaynını kullandıkları oylarla değiştirdi.

Trabzonsporlu taraftarlar, bordo-mavili takım otobüsünün dış dizaynını kullandıkları oylarla değiştirdi.

Trabzonspor'un resmi fan token partneri socios.com geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'un Futbol A Takım otobüsünün dış dizaynı için bir oylama başlattı. $TRA fan token alan taraftarlar, bordo-mavililerin takım otobüsünün dizaynını kendi oylarıyla belirledi. 100'den farklı ülkeden bordo-mavili taraftarların katıldığı oylama, Trabzonspor için hazırlanan reklam filminin de konusu oldu. Hazırlanan reklam filminde kaptın Uğurcan Çakır da yer aldı. Trabzonspor'a her zamankinden yakın olmak isteyen ve kulüp kararlarında etkili olmak isteyen $TRA fan token sahipleri sadece takım otobüsünün dış dizaynını değil, Trabzonspor'un maç bileti fiyatlarını, her ay ayın oyuncusunu belirledi. Bordo-mavili taraftarlar, takımları ile olan etkileşimlerinde Roma, Atletico Madrid gibi dünyanın önde gelen kulüplerini ise geride bıraktı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor, Futbol, token, Spor, Haberler

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