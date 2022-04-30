Trabzonspor takım otobüsü stada gitti - Haberler

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Trabzonspor takım otobüsü stada gitti

AA - Hasan Taşcan - Spor
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Trabzonspor takım otobüsünün Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden ayrılarak Medical Park Stadyumuna hareket etmesi Stadyum yakınında taraftarın karşılaması TRABZON - Trabzonspor takım otobüsü, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden ayrılarak Medical Park Stadyumuna hareket etti.

Trabzonspor takım otobüsünün Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden ayrılarak

Medical Park Stadyumuna hareket etmesi

Stadyum yakınında taraftarın karşılaması TRABZON - Trabzonspor takım otobüsü, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden ayrılarak

Medical Park Stadyumuna hareket etti.

AA / Hasan Taşcan - Spor

Trabzonspor, Ali Yılmaz, Spor, Haberler

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