Trabzonspor takım otobüsü stada gitti
AA - Hasan Taşcan - Spor
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Trabzonspor takım otobüsünün Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden ayrılarak Medical Park Stadyumuna hareket etmesi Stadyum yakınında taraftarın karşılaması TRABZON - Trabzonspor takım otobüsü, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden ayrılarak Medical Park Stadyumuna hareket etti.
Trabzonspor takım otobüsünün Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden ayrılarak
Medical Park Stadyumuna hareket etmesi
Stadyum yakınında taraftarın karşılaması TRABZON - Trabzonspor takım otobüsü, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden ayrılarak
Medical Park Stadyumuna hareket etti.
AA / Hasan Taşcan - Spor