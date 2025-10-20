Haberler

Trabzonspor Süper Lig'de Kafa Gollerinde Zirveye Yerleşti

Trabzonspor Süper Lig'de Kafa Gollerinde Zirveye Yerleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçıyla birlikte, sezon boyunca attığı 6 kafa golüyle bu alanda liderliğe yükseldi. Bordo-mavililer, böylece ligde en fazla kafa golü atan takım unvanını elde etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de attığı 6 kafa golü ile bu alanda zirvede yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, 20 puanla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Geride kalan 9 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran bordo-mavililerde gollerin 6'sı kafa vuruşlarından geldi. Bu performansla Trabzonspor, ligde en çok kafa golü atan takım oldu.

Bordo-mavilileri 4 kafa golüyle Konyaspor takip etti.

Dört farklı isim kafa golü attı.

Karadeniz ekibinde kafa gollerine en çok katkı veren futbolcu Nijeryalı golcü Paul Onuachu oldu. 2.01'lik forvet, 3 kafa golüyle takımına önemli katkı sağlarken; Savic, Augusto ve Sikan da 1'er kez bu şekilde gol sevinci yaşadılar.

En çok kafayla gol

Bordo-mavililer, ligde bulduğu 15 golün 6'sını kafa ile atarken, 4'ü sağ ayak, 3'ü de sol ayak vuruşlardan geldi. 2 golde ise penaltı vuruşları ön plana çıktı.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin öğrencileri, hava toplarındaki üstünlüğünü hücum organizasyonlarına yansıttı. Onuachu'nun fizik gücünün rakip savunmaları zorlaması Karadeniz ekibini ön bölgedeki çeşitliliğini artırdı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.