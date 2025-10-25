Trabzonspor, Süper Lig'de Eyüpspor'u 2-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Augusto ve Oulai kaydetti.
Stat: Papara Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Altan
Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Muçi (Dk. 73 Bouchouari), Zubkov (Dk. 85 Visca), Augusto (Dk. 73 Olaigbe), Onuachu (Dk. 90 Sikan)
ikas Eyüpspor : Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro (Dk. 32 Umut Meraş), Mujakic, Kerem Demirbay, Legowski (Dk. 65 Stepanenko), Yalçın Kayan (Dk. 65 Emre Akbaba), Halil Akbunar (Dk. 74 Umut Bozok), Serdar Gürler (Dk. 65 Ampem), Thiam
Goller: Dk. 12 Augusto, Dk. 51 Oulai ( Trabzonspor )
Sarı kartlar: Dk. 15 Muçi, Savic (İlk yarı bitiminde), Dk. 57 Folcarelli, Dk. 68 Onuachu ( Trabzonspor ), Dk.90+1 Emre Akbaba (ikas Eyüpspor )
51. dakikada Folcarelli'nin pasında orta alanda santra noktasının yakınından aldığı top ile rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Oulai, kaleci Felipe ile karşı karşıya kalarak topu yerden filelere gönderdi: 2-0
64. dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Kerem Demirbay'ın sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
70. dakikada Muçi'nin soldan ortasında yakın mesafede Onuachu'nun şık vuruşunda, kaleci Felipe yatarak tehlikeyi önledi.
90+2. dakikada Oulai'nin ceza alanı dışından yerden sert şutunda, kaleci Felipe sağ direk dibinden topu kornere çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.