Trabzonspor kafilesi Gaziantep'e geldi

Güncelleme:
Trabzonspor, yarın Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için Gaziantep'e geldi. Uçakla iniş yaptıktan sonra oteline geçen takım, taraftarlarının sevgi gösterileriyle karşılandı.

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen Karadeniz ekibi, daha sonra takım otobüsüyle güvenlik tedbirleri eşliğinde konaklayacağı otele geçti.

Bordo-mavili oyuncuların otele girişi sırasında bir grup taraftar da sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
