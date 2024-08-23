Trabzonspor, St. Gallen ile berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi St. Gallen ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, tur şansını ikinci maça bıraktı. Bordo-mavili takım ortaya koyduğu iyi oyuna karşı gol yollarında başarılı olamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer bu maçın rövanşında St. Gallen ile 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Paparapark'ta karşılaşacak.

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise bordo-mavili takımın St. Gallen ile berabere kaldığı maçı manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Başlıklar şu şekilde:

Taka gazetesi: Tur Papara Park'a kaldı

Kuzey Ekspres: Papara Park'ta bu iş biter

Sonnokta: Trabzon'da turlarız

Karadeniz: Size Trabzon'da Papara'yı yedirir evinize göndeririz

Günebakış: Tur Trabzon'a kaldı