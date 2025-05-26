Trabzonspor, Son Maçında Samsunspor ile Berabere Kaldı

Trabzonspor, Son Maçında Samsunspor ile Berabere Kaldı
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Trabzonspor, Süper Lig'deki son iç saha maçında Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak taraftarlarına galibiyetle veda edemedi. Son haftalarda kötü bir performans sergileyen bordo-mavililer, sezonun finalinde Antalyaspor ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR, bu sezon sahasındaki son maçında Samsunspor ile berabere kalırken, taraftarlarına galibiyetle veda edemedi.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Samsunspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor puanını 48'e çıkartarak haftayı 7'nci sırada tamamladı. Son 4 haftada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer sahasındaki son maçında taraftarlarına galibiyet hediye edemedi. Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan, Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'a karşı kaybeden bordo-mavililer geçtiğimiz hafta Bodrumspor karşısında aldığı beraberlikle de Avrupa defterini kapatmıştı. Bordo-mavililer sezonun son maçında Antalyaspor'un konuğu olacak.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo mavili takımın Samsunspor maçını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Kentte yerel basın manşetleri şu şekilde:

Günebakış: Trabzon gülmeyi unuttu

Taka: Veda mutlu etmedi

Karadeniz: Fırtına tatilde Samsun Avrupa'da

Ekspres: Bu şehir bunu hak etmiyor

Sonnokta: Fırtına sonunu getiremedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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