Trabzonspor Son 2 Sezonda Dış Sahada Zorlanıyor

Trabzonspor, son 2 sezonda dış sahada önemli puan kayıpları yaşayarak zor günler geçiriyor. Geçen sezon 18 deplasman maçında 17 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, bu sezon da 5 maçta 4 puan elde etti. Toplamda ise 23 deplasman mücadelesinin 6'sını kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kalan Trabzonspor, son 2 sezonda dış sahada adeta kabus yaşadı.

Bordo-mavili takım, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ardından dış sahada önemli puan kayıpları yaşayarak ligde zor günler geçirdi.

Geçen sezon oynadığı 18 deplasman maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak 17 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, bu sezon da 5 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, iki sezonda toplam 23 deplasman mücadelesinin 6'sını kazandı, 3'ünde berabere kaldı. Bordo-mavili takım, 14 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.

Dış sahada sadece 4 puan

Trabzonspor, ligde bu sezon elde ettiği 16 puanın sadece 4'ünü dış saha maçlarında kazandı.

Deplasmanda 5 maçta 4 puan toplayan bordo-mavililer, 0,80 puan ortalamasında kalırken 11 puan kaybı yaşadı.

Karadeniz ekibi, dış sahada Galatasaray'a 2-0, Atakaş Hatayspor'a 3-2, Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olurken Kasımpaşa karşısında 5-1 galip geldi. Bordo-mavili ekip, son olarak dış sahada VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalarak deplasmandaki puan kayıplarına yine engel olamadı.

23 maçta 48 gol yedi

Trabzonspor, iki sezonda oynadığı son 23 deplasman maçında 48 gol kalesinde görürken maç başına 2,08 gol yedi.

Bordo-mavililer, geçen sezon 18 karşılaşmada 41 gol yerken bu sezon 5 maçta 7 gole engel olamadı.

Şampiyonluk sezonunda zorlanmadı

Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda ise deplasman maçlarında başarılı grafik sergiledi.

Bordo-mavili takım, 19 dış saha maçında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 38 puan topladı ve konuk olduğu maçlarda 2 puan ortalaması elde etti.