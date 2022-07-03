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Trabzonspor, Slovenya yolcusu

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor, Slovenya yolcusu

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 1. etap yurt dışı kampı için yarın Slovenya'ya gidecek.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 1. etap yurt dışı kampı için yarın Slovenya'ya gidecek.

Trabzon'da 27 Haziran toplanan ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1 Temmuz'a kadar az sayıda oyuncuyla yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştiren bordo-mavililer, Slovenya'nın Kranj kentinde kampa girecek.

Özel uçakla yarın öğle saatlerinde Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya gidecek Karadeniz ekibi, Kranj kentinde 17 Temmuz'a kadar 1. etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.

İkinci etap Avusturya'da

Trabzonspor'da, 14 gün sürecek Slovenya kampının ardından futbolculara 2 gün izin verilecek.

Bordo-mavililer, Avusturya'da 20-29 Temmuz tarihlerinde 2. etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.

Trabzonspor, yurt dışında kampların ardından Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı için 29 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Trabzonspor Slovenya Trabzon Spor Haberler

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